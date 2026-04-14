› Ponen el ejemplo

Nos informan que aun cuando este procedimiento no es obligatorio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez —y varios de sus colaboradores— demostraron a la ciudadanía que no hay maña ni truco en el proceso para dar de alta la famosa CURP biométrica, presentándose ellos mismos a realizar el trámite. De esta forma, la encargada de la política interior del país presentó sus huellas dactilares, fotografía, iris y firma electrónica que serán vinculadas con 18 caracteres alfanuméricos, con el fin de generar una identificación principal que proteja y mejore el acceso de las personas a los servicios del Estado. En el acto, Rodríguez Velázquez recordó que “éste no es un proyecto aislado, sino parte del compromiso” del Gobierno “de proteger este derecho humano a la identidad”. También destacó que la estrategia busca “reducir el riesgo de duplicidad, suplantación, uso indebido de identidad” y será clave en la búsqueda de personas desaparecidas. Igual que la secretaria, quedaron inscritos a la CURP biométrica los subsecretarios César Yáñez, Arturo Medina y Rocío Bárcena.