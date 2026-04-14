¿Qué empresas tiene Rafael Zaga Tawil, acusado por fraude a Infonavit?

El empresario Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), específicamente en el Centro de Detención del Condado de Glades, Florida.

Pese a que las autoridades mexicanas buscan a Tawil por presunta delincuencia organizada, y lavado de dinero relacionado con un caso de defraudación de más de 5 mil millones de pesos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), su detención en Estados Unidos no está relacionada con esto.

Zaga Tawil fue detenido por el ICE por un asunto relacionado con su residencia legal en el país vecino norte; por lo que incluso presentó una demanda en la Corte de Distrito para el Sur de Florida el pasado 11 de abril para pedir su liberación inmediata.

Detención de Rafael Zaga Tawil ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué empresas tiene Rafael Zaga Tawil?

Rafael Zaga Tawil y su hermano, Teófilo Zaga Tawil, eran dueños de la empresa Telra Realty, por medio de la cual obtuvieron un contrado de aproximadamente 5 mil 88 millones de pesos.

Este contrato estaba relacionado con la operación del programa de Movilidad Hipotecaria del Infonavit que incluía mejoras para las viviendas y comercialización de estas por medio de fideicomisos.

El pago que realizó el Infonavit a la empresa de los hermanos Zaga Tawil se debe a que el convenio estipulaba dicha cifra como indemnización por daños y prejuicios por terminación anticipada de los contratos; pero las autoridades determinaron que ese era ilícito.

La Fiscalía General de la República (FGR) apuntó que el pago realizado a la empresa Telra Realty era ilícito, pues se interpuso una denuncia por los contratos firmados entre el Infonavit y la empresa en 2014, 2015 y 2016.

Esto debido a que se deterinó el uso ilícito de las atribuciones y facultades de n servidor público que trabajaba en el Infonavit, por lo que incluso la Fiscalía giró una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero de los hermanos Zaga Tawil y el hijo de Rafael; Elías Zaga Hanono.

Detención de Rafael Zaga Tawil ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda; entre 2015 y 2019 los hermanos Zaga Tawil realizaron una dispersión de 916 millones de pesos a cuentas de diversas empresas.

La UIF apuntó que el dinero y los activos “tienen posiblemente una procedencia ilícita y que se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su estino final” por lo que emitieron un acuerdo contra las siguientes empresas en las que los hermanos aparecen como socios o apoderados legales:

Telra Realty, S.A.P.I. de C.V.

Zatys, S.A. de C.V.

Grupo Inmobiliario Telra, S.A.P.I. de C.V.

Easi Group, S.A.P.I. de C.V.

Alvicza Comercial S.A. de CV.

Grupo Inmobiliario Telra S.A. de C.V.

Grupo Vicza S.A. de C.V.

Powergreen Technologies S.A. de C.V.

Telra Investments S.A. de C.V.

Telra Realty S.A.P.I. de C.V

Alvic Labels S.A. de C.V.

Givic Investments S.A. de C.V.

Grupo Viczamex S.A. de C.V.

Powergreen Technologies S.A. de C.V.

Taltix México S.A. de C.V.

Telra Investments S.A. de C.V.

Telra Realty S.A.P.I. de C.V.

Teófilo Zaga Tawil se encontraba recluído en el Penal del Altiplano desde abril del 2022, pero en diciembre del 2023 se otorgó su libertad; sin embargo, continua su proceso con un brazalete electrónico y algunas medidas cautelares, pues se determinó que ya no existe un riesgo de fuga.

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