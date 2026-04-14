› Ruptura potosina de la 4T

Es un hecho, cuentan los que oyeron el discurso de la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, ayer, que la coalición gobernante en San Luis Potosí está casi rota y, dicen, con pocas señales de reintegrarse. Y es que después del rotundo rechazo de Morena a acceder a que Ruth González, la esposa del actual gobernador potosino, Ricardo Gallardo, se postule para sucederlo en el cargo —por aquello de la prohibición de prácticas nepotistas en los estatutos guindas—, el partido del tucán ya delinea su propio camino. “Estamos fuertes y listos para ir solos”, declaró la líder del PVEM, al colocar éste como el escenario principal en la contienda local de 2027. Castrejón aseguró que ésta no es una decisión de la cúpula verde, sino de una demanda ciudadana. “Estamos listos para competir, para ganar y para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente”. Así que hizo unas cuantas predicciones: “Eso es lo que viene para el Partido Verde en el proceso electoral que se avecina, que ganaremos más de las presidencias municipales que tenemos, que vamos nuevamente por la gubernatura de SLP”. Morena, ahí les hablan.