Reparación por deceso se debe pagar en UMA: Corte

EL PLENO de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por mayoría que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) debe prevalecer como único criterio para calcular las indemnizaciones civiles por muerte de una persona, en una decisión que recorta a más de la mitad el monto máximo de esas reparaciones: de aproximadamente 1.5 millones de pesos —que se podían alcanzar con el salario mínimo como base de cálculo— a un techo de 585 mil pesos.

Por seis votos contra tres, los ministros aprobaron el proyecto de la ministra Lenia Batres, que llevaba meses pendiente de resolución. La mayoría determinó que la reforma constitucional de desindexación del salario mínimo, vigente desde hace años, obliga a que sea la UMA y no el salario mínimo el referente para cuantificar este tipo de reparaciones del daño.

6 votos contra 3 recibió el proyecto de Lenia Batres

A favor votaron el ministro presidente Hugo Aguilar, Batres, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero. En contra se pronunciaron Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel e Irving Espinosa, quienes rechazaron que existiera contradicción de criterios y, por lo tanto, que los jueces pudieran continuar fijando el salario mínimo como método de cálculo.

Durante la sesión, tanto Ortiz como Batres confirmaron haber sido contactadas por aseguradoras y por el IMSS antes de la votación. Ortiz denunció que fueron las propias aseguradoras —”quienes pagan las indemnizaciones”— las que le solicitaron el pago en UMA, y calificó esa postura como un retroceso en materia de derechos y pidió reflexionar sobre el efecto de ese criterio.