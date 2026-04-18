Llega Sheinbaum a España a cumbre progresista

Tras más de 10 horas de vuelo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó este viernes a Barcelona, España, para participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia junto a otros jefes de Estado de América Latina; fue recibida con ramos de flores e incluso un grupo de son jarocho que le cantó para darle la bienvenida al territorio español.

La mandataria mexicana salió en un vuelo comercial la noche de este jueves 16 de abril rumbo a España, a donde acudió para participar en una cumbre junto a los jefes de estado de Uruguay, Brasil, Colombia y también el anfitrión.

El Dato: Este domingo, la Presidenta tiene programada una visita al Centro Nacional de Supercomputación, en Barcelona, donde se reunirá con académicos y funcionarios.

En redes sociales compartió un video sobre su recorrido desde la terminal aérea en México hasta su llegada a Barcelona, “de México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón”, escribió al compartir las imágenes.

TE RECOMENDAMOS: Suspenden como ministro de culto a Naasón Joaquín

Al encargarse de la conferencia en Palacio Nacional por tercera ocasión, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este viernes que el mensaje que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevará será de paz.

Recordó que la mandataria federal participará en la Cuarta Cumbre de Defensa de la Democracia, una iniciativa que, contó, surgió en el marco de la 79 Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en el año 2024.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en su arribo a Barcelona, ayer. ı Foto: Captura de video

Replicó lo adelantado por la Presidenta sobre que el llamado es priorizar a sectores vulnerables, como aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza.

“Como la propia presidenta lo anunció, el mensaje que llevará a este encuentro internacional es un mensaje de paz y enfatizará uno de los principios rectores de la Cuarta Transformación que es por el bien de todos primero los pobres”, declaró.

Recordó que la asistencia de Sheinbaum Pardo a la Cumbre de Defensa de la Democracia es por invitación directa del Gobierno español.

“La titular del Ejecutivo asiste a este evento a invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y se efectuará en la Fira de Barcelona, España. La cumbre reúne a líderes de más de 20 países, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, también el presidente Colombia, Gustavo Petro, entre otros mandatarios y presidentes, jefes de Estado”, señaló.

En su conferencia de este jueves, la mandataria aclaró que este encuentro no se trata de una reunión para posicionarse en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Entonces, no es una reunión anti-Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz. Una reunión por la paz en el mundo. Que es distinto. Entonces, vamos en un sentido muy positivo”, aseguró.

Claudia Sheinbaum explicó que con motivo de esta cumbre se llevarán a cabo dos reuniones, una de ellas contará con la asistencia de movimientos progresistas, a donde acudirán representantes de distintos países.

Explicó que a esto acudirá la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, pero no por el cargo que ocupa dentro de la administración mexicana, sino por su experiencia en materia ambiental, como por ejemplo su desempeño en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Celebra Lula la asistencia de Presidenta en cumbre

› Redacción

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró la presencia de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en grupo de líderes de países progresistas preocupados por el destino del orden democrático y el auge de la extrema derecha populista, lo que muestra el crecimiento de su movimiento.

“Si la Presidenta de México y el presidente de Sudáfrica vienen, eso significa que nuestro grupo está creciendo”, comentó Lula da Silva sobre cómo considera que la marea podría estar cambiando a favor de los partidos políticos progresistas y de centro.

El Tip: Fue realizada la Primera reunión España-Brasil este viernes, en Barcelona, donde se firmaron varios acuerdos bilaterales.

El Presidente de Brasil inició el viernes una visita de dos días a España, cuando él y su homólogo español, Pedro Sánchez, se reunieron un día antes de encontrarse con otros líderes en la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

El evento fue impulsado por Brasil y España en 2024 como un foro para intercambiar ideas destinadas a combatir el “extremismo, la polarización y la desinformación” que socavan la democracia participativa, según los organizadores.

Esta edición contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, António Costa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y los líderes de otros países, desde Uruguay y Lituania hasta Ghana y Albania.

Sánchez y Lula han sido contundentes en sus críticas a la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar Irán, la cual ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía. Durante una conferencia de prensa de una hora tras su cumbre, ambos se pronunciaron a favor de la paz, sin mencionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en el pasado amenazó a ambos con aranceles punitivos.

Lula y Sánchez están entre los pocos líderes progresistas que han resistido un giro hacia la derecha y siguen siendo populares en sus países, mientras defienden acuerdos multilaterales, derechos humanos, protecciones ambientales e igualdad de género.