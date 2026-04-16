Ebrard anuncia visita del Representante Comercial de EU, como parte del proceso de revisión del TMEC

El próximo lunes, el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, visitará México para continuar con las rondas de revisión de asuntos comerciales en el marco de la revisión del Tratado Comercial trilateral, junto a Canadá.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que el funcionario estadounidense acudirá para continuar con las reuniones que ya se han sostenido desde el 10 de marzo en Washington y que ahora toca que se realicen en nuestro país.

Los puntos a abordar serán de mutuo interés en materia comercial como la industria automotriz, las reglas de origen establecidas en el TMEC y efectos de las políticas que en cada territorio se han tomado.

“Va a haber sesiones para realizar sector por sector cosas que nos importan y nos interesan hacer de la unidad de automotriz, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos. Temas como reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre los países y lo que dijimos desde la primera ronda”, declaró Marcelo Ebrard este jueves en Palacio Nacional.

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FGR