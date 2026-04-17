Harfuch suma a la IP

Varias menciones, nos comentan, ha recibido Omar García Harfuch, no sólo por revisar y ajustar con periodicidad la estrategia nacional para combatir el crimen —mantener lo que da resultados y cambiar lo que no ha sido suficiente—, sino por incluir a los sectores perjudicados por la violencia y a voces que, desde su expertise, pueden abonar en mejorar los métodos para reforzar la salvaguarda ciudadana. Ayer, el principal policía del país se sentó con empresarios y académicos en Culiacán, a quienes escuchó en una sesión de evaluación de la política de seguridad regional. En esa mesa —privada, por cierto— nos dicen que estuvieron Jesús Vizcarra, fundador de SuKarne y dueño de Salud Digna; Luis Osuna, director de Grupo Panamá, y también los rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y de la Universidad Autónoma de Occidente, Pedro Flores Leal. Nos dicen que este tipo de encuentros ya forma parte del sello de la actual administración federal, en busca de allanar vías para atender problemas o encauzar proyectos con perspectivas interinstitucionales e interdisciplinarias.

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