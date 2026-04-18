› Le meten control al diésel

Relevante, nos comentan, el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno federal y el sector gasolinero que amplía los alcances de convenios previos para tratar de estabilizar los precios de los combustibles. Y es que ahora los expendedores se han comprometido a mantener el precio del diésel en hasta 28 pesos el litro. “De forma similar a la estrategia de gasolina regular este acuerdo extraordinario considera la participación voluntaria de las empresas considerando las distintas condiciones operativas de cada gasolinera”. Es sabido que ese combustible es uno de los más usados en el sector de transporte de carga y que su aumento suele tener impactos en las cadenas de distribución de los productos que al final terminamos consumiendo todos, por lo cual una variación en su precio termina por traducirse, a veces de manera justificada, pero en otras ocasiones sin razón, en un aumento de precios. Por cierto que en la consecución de este acuerdo son centrales los secretarios de Energía, Luz Elena González, y de Hacienda, Édgar Amador.