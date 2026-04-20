Cierra CSP gira que acercó México a España

LA MANDATARIA, ayer, durante un recorrido por la supercomputadora Mare Nostrum 5 y por los ordenadores cuánticos

Tras su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en España, la Presidenta Claudia Sheinbaum continuó su visita ayer al país europeo con actividades enfocadas en innovación y desarrollo tecnológico, al incluir en su itinerario un recorrido por el Barcelona Supercomputing Center, donde abordó temas vinculados al uso de supercómputo, investigación científica y cooperación internacional en áreas estratégicas.

La visita consolidó una estrategia iniciada meses antes, cuando el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, viajó a Jalisco para promover la colaboración con el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Asistieron la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y el director del centro, Mateo Valero.

La Presidenta Sheinbaum con su homólogo, Pedro Sánchez, el 18 de abril de 2026. ı Foto: Especial

El Dato: En la representación asistieron el canciller Roberto Velasco, la secretaria Alicia Bárcena, el jefe de Oficina presidencial Lázaro Cárdenas y el embajador Quirino Ordaz.

Desde el ámbito técnico, Matías Valero destacó el impacto del encuentro en el desarrollo tecnológico mexicano. El especialista subrayó la relevancia de la infraestructura digital: “Hoy en día un país sin una supercomputadora no avanza, sin inteligencia artificial no avanza”.

El dirigente destacó la afinidad con la mandataria al mencionar que “es una científica. Nosotros compartimos esto”. Además, informó que entregó como obsequios el acta de elección de Josep Tarradellas en 1954 —firmada en nuestro país— y la biografía de Jaime Nunó, compositor del himno nacional mexicano.

Diana Morant enmarcó la colaboración en una estrategia científica: “la ciencia pública es una manera de construir democracia, paz, de trabajar en la cooperación y el multilateralismo”, y recordó que la cooperación entre México y España acumula más de cuatro décadas y ha permitido la formación de más de mil doctores.

El Tip: El cantautor ha sido identificado como “poeta popular” y “cronista musical”, pues retrata la vida humilde en su natal Pueblo Seco.

SONORO DISCURSO. La Presidenta de México participó el fin de semana en mencionada cumbre. Su intervención destacó el sábado como la única transmitida en vivo junto con la del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El gesto protocolario marcó un trato diferenciado hacia la delegación mexicana dentro del encuentro internacional con 20 países.

Durante su mensaje, la mandataria planteó dos propuestas concretas con alcance global. Destinar 10 por ciento del gasto militar mundial a un programa de reforestación y promover una declaración internacional contra cualquier intervención militar en Cuba: “En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, enfatizó ante jefes de Estado y representantes internacionales.

Los gobiernos de Brasil, España y México emitieron una declaración conjunta sobre la situación de Cuba, en la que expresaron “enorme preocupación por la grave crisis humanitaria” que enfrenta la población. El posicionamiento incluyó un llamado a adoptar medidas que alivien las condiciones de vida y eviten acciones que las incrementen, además de un compromiso para fortalecer una respuesta humanitaria coordinada internacionalmente.

Los tres países reiteraron la necesidad de respetar el derecho internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y solución pacífica de controversias. En ese sentido, reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo y convocaron a un diálogo “sincero y respetuoso” que permita una solución duradera, en la que “sea el pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”.

Sheinbaum Pardo insistió en una visión de democracia basada en la inclusión y el bienestar colectivo: “Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad”, expresó, al tiempo que retomó el principio juarista: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Definió su visión sobre el sistema democrático y rechazó los modelos excluyentes. También insistió en que la democrácia debe sostenerse en justicia social, inclusión y participación ciudadana.

A lo largo de su argumentación, la Presidenta destacó los principios de política exterior que México promueve a nivel internacional, entre ellos, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto a los derechos humanos.

Sheinbaum Pardo impulsó la candidatura de nuestro país como sede de la próxima cumbre en 2027. La propuesta encontró respaldo inmediato del Gobierno español. En redes sociales, Pedro Sánchez subrayó la coincidencia política entre ambos gobiernos y confirmó que la próxima reunión en Defensa de la Democracia se realizará en México.

Tras su participación en la cumbre, la Presidenta sostuvo reuniones con diversos líderes internacionales, entre ellos los presidentes: Gustavo Petro, de Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Yamandú Orsi, de Uruguay y Mia Mottley, primera ministra de Barbados; con quienes abordó temas de cooperación regional y de agenda internacional.

La Jefa del Ejecutivo se reunió con la comunidad mexicana residente en Barcelona, quienes la recibieron con aplausos y muestras de afecto en un encuentro realizado en el consulado: “El ser mexicano quiere decir reconocer nuestro legado de grandeza. ¡Que viva México!”, declaró.

Serrat reconoce a la mandataria

Por Elizabeth Hernández

En el marco de la reunión con líderes progresistas en Barcelona, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, en un recorrido por el Centro Barcelona Supercomputing Center (BCS), uno de los principales complejos científicos de Europa.

La mandataria destacó el momento como uno de los más significativos de su agenda: “Me dio mucha alegría y emoción conocer a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia”.

El artista catalán expresó su reconocimiento hacia la Presidenta al manifestar le su “profunda admiración”. Serrat reiteró su cercanía con el país y añadió “México, donde hacer política es algo muy difícil, pero de eso se trata y hacerla lo mejor posible”. Reconoció el esfuerzo de la gestión que exige decisiones y capacidad de respuesta.

Velasco inicia apertura de negociaciones en Bruselas

› Por Elizabeth Hernández

TRAS CONCLUIR la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Barcelona, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, inició una gira de trabajo en Bruselas con el objetivo de avanzar en la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea (UE).

Velasco Álvarez informó, a través de un mensaje en redes sociales, que sostendrá encuentros con representantes del bloque europeo para “dar seguimiento al diálogo político sobre la actualización que realizaremos del Acuerdo Global Modernizado”.

El trato original —conocido como Acuerdo Global México-UE— entró en vigor a inicios de este siglo. A partir de 2018, ambas partes acordaron la negociación para su modernización, que amplía temas como comercio digital, inversiones, desarrollo sostenible y reglas actualizadas.

Sin embargo, la versión modernizada aún no entra completamente en vigor porque requiere procesos de firma y ratificación por parte de los parlamentos de los países miembros de la UE y del Congreso mexicano.

Mientras tanto, se mantiene en operación el acuerdo original, con algunas disposiciones actualizadas provisionalmente, en materia comercial.

Este instrumento rige la relación entre México y la UE donde se integra el comercio, diálogo político y la cooperación como ejes principales. Su actualización busca ampliar el acceso a mercados, fortalecer reglas para inversiones y servicios, además de incorporar compromisos en temas como desarrollo sostenible, derechos laborales y medio ambiente.

Velasco Álvarez abordó la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, a la que calificó de exitosa, y resaltó los “importantes acuerdos” que la mandataria alcanzó con varios líderes del mundo durante la reunión diplomática de este sábado.