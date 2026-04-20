› Golpe en Puebla

Relevante, nos comentan, la captura de Roberto “N”, alias El Bukanas, considerado como uno de los artífices históricos del robo de combustible, ocurrido ayer en Puebla. Fue en un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la de la Defensa, la de Marina y la Guardia Nacional, del lado federal, y la fiscalía general del estado de Puebla, por la parte estatal, que se efectuó la captura del sujeto y de seis integrantes de su banda. A El Bukanas se le liga no sólo con huachicol, sino también con secuestros, narcomenudeo, extorsión y homicidios, de hecho la orden de captura que pesa en su contra es por este último delito. La zona en la que tenía mayor influencia era la conocida como triángulo rojo, en donde se encuentran los municipios de Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo y Tecamachalco. En la acción que derivó en su aprehensión, fueron asegurados dos fusiles de asalto tipo AK-47, un fusil de asalto tipo AR-15, un fusil de asalto tipo Galil, una escopeta Moossberg, dos pistolas calibre 9 milímetros, cartuchos útiles y una camioneta GMC, lo que da cuenta de que también tenía poder de fuego.