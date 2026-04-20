Rosa Icela Rodríguez se reúne con Alto Comisionado de la ONU; apuestan por la coordinación

La Secretaría de Gobernación (Segob) refrendó la cooperación y el compromiso del Gobierno de México con el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la protección de las libertades fundamentales de toda la población.

En México se respetan los derechos humanos, no solo por obligación y mandato constitucional, sino por convicción y prioridad del Estado mexicano, expuso la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez.

Este lunes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, y su delegación, se reunieron con la secretaria de Gobernación; el subsecretario Arturo Medina y los responsables de la instrumentación de la política de derechos humanos en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Se destacó que el respeto y la protección de los derechos humanos constituyen una política de Estado, respaldada por un sólido sistema institucional para enfrentar los retos.

Se subrayó que desde el gobierno no se reprime ni se persigue a nadie y que México tiene en la protección de las libertades su mayor orgullo frente al mundo.

“Reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los Derechos Humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, dijo la funcionaria federal.

En ese marco, señaló que se combate la discriminación, el clasismo, la misoginia y el racismo; se garantiza el derecho a la salud y el derecho a la educación, mediante programas de becas; se avanza en la universalización del acceso a la salud; y se atiende el bienestar de jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes e indígenas, en todo el país.

También el subsecretario Arturo Medina reafirmó que la atención a las desapariciones en México es una prioridad nacional, así como la atención a las familias de las víctimas, con quienes se mantiene un diálogo permanente.

Para ello, precisó, se han dotado de nuevas herramientas para abordar este delito, como alerta nacional de búsqueda, la plataforma única de identidad, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer momento de la desaparición, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la coordinación con autoridades locales de las 32 entidades del país.

En esta agenda se ha fortalecido el trabajo con el Alto Comisionado en México y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), donde el centro de toda la acción seguirá siendo las víctimas y sus familias.

En un diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, @volker_turk, reiteramos el firme compromiso del @GobiernoMX con los #DDHH y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación… pic.twitter.com/DsQh7HpTMa — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 20, 2026

Por parte del gobierno federal, acompañaron el encuentro los titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); de la Unidad de Política Migratoria; de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, y del DIF Nacional.

Rosa Icela Rodríguez destaca acciones que realiza México en materia de derechos humanos

Asimismo, la secretaria de Gobernación añadió que, para apoyar a las Personas Privadas de la Libertad, se llevan a cabo acciones de atención a casos que puedan ser beneficiarias de los mecanismos de amnistía y preliberaciones.

Informó que la Segob entregó a las 32 secretarías de Gobierno de las entidades federativas un protocolo de atención a la protesta social, el cual garantiza el derecho a la libre manifestación y expresión mediante un enfoque que salvaguarda los derechos humanos y refuerza las libertades en todo el país.

Frente al fenómeno de repatriación de connacionales desde Estados Unidos, la secretaria Rodríguez expuso los alcances de la estrategia "México Te Abraza“, con la cual se brinda alojamiento, atención integral, traslado a comunidades de origen, acceso a programas de bienestar, servicios de salud, vinculación laboral y educativa.

En coordinación con autoridades estatales y municipales, se celebraron sesiones de las 298 Mesas de Paz distribuidas en todo el territorio nacional, donde se acuerda la realización de Ferias de Paz, Jornadas de Paz, que contemplan la recuperación de espacios públicos, y visitas casa por casa para ofrecer servicios y programas de bienestar.

Todo ello como parte del eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Además, con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, a poco más de un año, la acción "Sí al Desarme, Sí a la Paz" logró que la ciudadanía entregara de manera voluntaria y anónima 9 mil 557 armas, generando entornos más seguros para la sociedad.

En ese contexto, la secretaria destacó que México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz.

En el encuentro, el titular de la ACNUDH estuvo acompañado por el director Regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado, Matthias Behnke; el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado, Humberto Henderson; la coordinadora Residente de las Naciones Unidas en México, Allegra Baiocchi; la representante Adjunta en México de la Oficina del Alto Comisionado, Maia Campbell, y la Oficial de Medios y Portavoz del Alto Comisionado, Marta Hurtado.

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JVR