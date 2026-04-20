Velasco inicia apertura de negociaciones en Bruselas

TRAS CONCLUIR la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Barcelona, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, inició una gira de trabajo en Bruselas con el objetivo de avanzar en la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea (UE).

Velasco Álvarez informó, a través de un mensaje en redes sociales, que sostendrá encuentros con representantes del bloque europeo para “dar seguimiento al diálogo político sobre la actualización que realizaremos del Acuerdo Global Modernizado”.

El trato original —conocido como Acuerdo Global México-UE— entró en vigor a inicios de este siglo. A partir de 2018, ambas partes acordaron la negociación para su modernización, que amplía temas como comercio digital, inversiones, desarrollo sostenible y reglas actualizadas.

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Sin embargo, la versión modernizada aún no entra completamente en vigor porque requiere procesos de firma y ratificación por parte de los parlamentos de los países miembros de la UE y del Congreso mexicano.

Mientras tanto, se mantiene en operación el acuerdo original, con algunas disposiciones actualizadas provisionalmente, en materia comercial.

Este instrumento rige la relación entre México y la UE donde se integra el comercio, diálogo político y la cooperación como ejes principales. Su actualización busca ampliar el acceso a mercados, fortalecer reglas para inversiones y servicios, además de incorporar compromisos en temas como desarrollo sostenible, derechos laborales y medio ambiente.

Velasco Álvarez abordó la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, a la que calificó de exitosa, y resaltó los “importantes acuerdos” que la mandataria alcanzó con varios líderes del mundo durante la reunión diplomática de este sábado.