¿Cómo murió Julio César ‘N’, el atacante de Teotihuacán?

Este 20 de abril alrededor del mediodía se registró un ataque con arma de fuego en la pirámide de la Luna de la zona arqueológica de Teotihuacán, este dejó como resultado a dos personas muertas y 13 lesionadas.

El lunes un sujeto disparó en contra de una mujer de origen canadiense y al menos otras seis personas más que se encontraban en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Al lugar de los hechos acudió personal de Protección Civil, Grupo Relámpago, la Guardia Nacional, Servicios de Urgencias del Estado de México y Cruz Roja Mexicana.

Este hecho dejó como resultado el fallecimiento de dos personas y otras 13 lesionadas, de acuerdo con la información actualizada que brindaron las autoridades correspondientes.

Publicación del Gabinete de Seguridad sobre el ataque en Teotihuacán ı Foto: Captura de pantalla

La Secretaría de Gobernación informó que se reportaron 13 personas lesionadas, de las cuales ocho aún continúan hospitalizadas y cinco fueron dadas de alta; asimismo, precisaron que una de las personas fallecidas fue una víctima, mientras que la otra fue el atacante.

El tirador de la zona arqueológica Teotihuacán fue identificado como Julio César “N”, un hombre de 27 años de edad que residía en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

¿Cómo murió Julio César ‘N’?

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, diversas autoridades dieron información sobre el incidente registrado este lunes 20 de abril en San Martín de las Pirámides.

El titular de la Fiscalía General del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez precisó que el perpetrador portaba un arma de fuego, un arma de fuego y 52 cartuchos útiles dentro de una bolsa de plástico.

Armas del atacante al momento de ingresar y abrir fuego contra los turistas; se presume que detonó la pistola al menos en 20 ocasiones. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el titular de la Secretará de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que el atacante fue localizado por elementos de la Guardia Nacional y un elemento de la Policía Municipal.

“El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna. Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas” precisó García Harfuch.

En ese sentido, dijo que de no ser herido por los elementos de la Guardia Nacional el perpetrador de los hechos registrados el 20 de abril podría haber privado de la vida a más personas.

De acuerdo con el titular de la SSPC, luego de haber sido herido por las autoridades para detenerlo, Julio César “N” se quitó la vida “al verse rodeado por las fuerzas de seguridad.”

En la Conferencia del Pueblo, @OHarfuch, titular de la @SSPCMexico, informó que tras el ataque registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, la respuesta del Estado fue inmediata y contundente: elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez y eficacia, logrando… pic.twitter.com/SnBrgjB8Fm — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026

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