El amor al pueblo vence al entreguismo y a la ambición: Sheinbaum en aniversario de la Defensa de Veracruz

Claudia Sheinbaum (centro) encabeza ceremonia por el 112 Aniversario de la Defensa de Veracruz.

Al encabezar el 112 aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el amor al pueblo y a la patria debe prevalecer sobre el entreguismo y la ambición, e hizo un llamado a las nuevas generaciones de marinos a conducirse con principios, vocación de servicio y compromiso con la sociedad.

Durante la ceremonia realizada en la Heroica Escuela Naval Militar, la mandataria subrayó que México requiere no solo fuerza, sino mujeres y hombres íntegros, con honor, disciplina y valores sólidos.

“México los necesita, necesita hombres y mujeres valientes… necesita fuerza y principios, disciplina y sobre todo corazón”, expresó ante cadetes, autoridades civiles y mandos militares.

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En el acto, que conmemoró la gesta del 21 de abril de 1914, Sheinbaum encabezó la lectura de la lista de honor de los caídos y la jura de bandera de 419 cadetes, quienes iniciaron formalmente su formación naval.

La presidenta enfatizó a los cadetes que servir a la patria implica una responsabilidad permanente con el pueblo, y remarcó el componente humano de esta labor, pues, dijo, cada una de sus acciones impacta en la sociedad.

“Nunca olviden que detrás de cada misión hay personas, familias, historias, esperanzas”, señaló la presidenta.

112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz https://t.co/Fza170pmhv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2026

Asimismo, sostuvo que la independencia nacional no es un hecho del pasado, sino una práctica constante sustentada en la dignidad de la población. En ese sentido, reiteró que el amor a la patria se expresa en el cuidado a los demás y en la defensa de la soberanía.

La ceremonia también recordó el papel de cadetes y civiles que enfrentaron la invasión extranjera en 1914, el cual, según expresaron, consolidaron a Veracruz como un símbolo histórico de la defensa nacional.

A la presidenta Claudia Sheinbaum la acompañaron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y el secretario de Marina, Pedro Morales Ángeles.

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