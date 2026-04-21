Verde y PT cierran filas con Citlalli Hernández; ven garantizada la alianza hacia 2027

La llegada de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena fue recibida con beneplácito tanto por el Partido Verde Ecologista de México como por el Partido del Trabajo, cuyos liderazgos en el Senado coincidieron en que su perfil conciliador y experiencia política fortalecen la unidad del bloque y garantizan la continuidad de la coalición rumbo a las elecciones de 2027.

Tanto Manuel Velasco como Geovanna Bañuelos confirmaron que ya hay reuniones en puerta con la exsecretaria de las Mujeres para encaminar el proceso electoral. Con el Verde Ecologista, dijo, sostendrá una reunión este martes, a la que asistirán la líder nacional, Karen Castrejón, así como Arturo Escobar y Carlos Puente.

“Nosotros vemos muy positiva la llegada de Citlalli como coordinadora de alianzas (…) fue parte fundamental de la alianza que se construyó en el 2024”, afirmó Velasco Coello. Añadió que “tenemos una muy buena impresión de Citlalli, es una mujer joven, pero también es una mujer con experiencia (…) y capacidad”.

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Velasco subrayó que la intención de las dirigencias es mantener la unidad: “Ya se manifestó por las tres dirigencias de Morena, Verde y Partido del Trabajo, que vamos a ir juntos en el proceso federal del año 2027”, aunque reconoció que en algunos estados podría haber candidaturas separadas si no se alcanzan acuerdos locales.

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, ı Foto: Cuartoscuro

También defendió el método de selección de candidaturas mediante encuestas. “Nosotros no estamos pidiendo una posición en específico (…) que se les permita a los compañeros participar en la encuesta y si ganan (…) que puedan encabezar la candidatura”, explicó.

Sobre el impacto del nombramiento, refirió: “Yo creo que la llegada de Citlalli es garantía de que la alianza va a continuar”.

Por su parte, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora del Partido del Trabajo, confirmó que esta semana sostendrán reuniones con Hernández, aunque precisó que no todas estarán centradas en la coalición.

“Esta semana nos vamos a reunir con la compañera Citlalli (…) nos vamos a reunir en un rato más, pero no es para efectos de la coalición, es otros asuntos que traemos en la agenda”, indicó.

Aun así, respaldó su designación y confió en que su liderazgo fortalezca la unidad del bloque. “Celebramos la designación que tuvo (…) en esta tarea de construcción de alianzas y de fomentar la unidad de nuestro movimiento. Lo celebramos, lo aplaudimos”, expresó.

Bañuelos consideró que el perfil de Hernández será clave para la coalición de 2027. “El perfil conciliador, la formación política ideológica de Citlalli y sus firmes convicciones (…) es un gran punto de partida para la construcción de la coalición del 27”, señaló, al recordar que “fue directamente responsable de que pudiéramos lograr esta estrategia que nos permitió tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión”.

Finalmente, ante la posibilidad de que disminuyan tensiones internas, la legisladora sostuvo: “Esperamos, ojalá, eso es lo que nosotros deseamos”.

Esta mañana informamos sobre la decisión del CEN para sumar a nuestra compañera @CitlaHM como Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de @PartidoMorenaMx.



Estamos muy contentas y seguras que con su experiencia política ayudará mucho en este encargo para que nuestro… pic.twitter.com/WXeDeUMppZ — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 17, 2026

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LMCT