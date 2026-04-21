‘Soberanía de México es principio inquebrantable se relaciona y respeto con otros países’; afirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México encabezaron el 112 Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz

Al encabezar el 112 Aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz y la Jura de Bandera de 419 cadetes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exclamó que a pesar de la relación de respeto y colaboración que se procura mantener con otros países, la soberanía de México se mantiene como un principio inalterable.

“En la relación con otros países prevalece la cooperación, el diálogo y el respeto, pero hay una convicción que permanece inquebrantable: México es una nación libre, independiente y soberana y esta convicción se sostiene en ustedes, hombres y mujeres cadetes”, exclamó.

112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz https://t.co/Fza170pmhv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2026

En su mensaje a los elementos del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud también los instó a guiarse con lealtad, honestidad y un amor hacia su familia, pero también a la patria.

“México los necesita, necesita hombres y mujeres valientes, necesita marinos valientes, necesita fuerza y principios, disciplina y sobre todo corazón. No olvidemos nunca que el amor siempre vence al odio y el amor al pueblo y a la patria siempre vence al entreguismo y a la ambición. No olvidemos nunca que la patria se ama y se defiende, que ese juramento viva en cada uno, cada una de ustedes, todos los días”, dijo.

También los llamó a mantenerse íntegros, honestos, disciplinados, sensibles y con la fortaleza y principios para servir a los demás.

“No hay servicio verdadero si no nace del amor al prójimo, al desvalido y al que necesita siempre nuestro apoyo porque al final, servir a nuestra patria es, ante todo, servir a los demás, servir a nuestra historia, servir al futuro de México”, comentó.

Respecto a los elementos que rindieron juramento, el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que de los 419 cadetes que hoy realizaron su Juramento de Bandera, 179 son mujeres y 240 hombres de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud.

“Para quienes integramos la Armada de México, servir no es una consigna, es una convicción que se construye todos los días con honor, deber, lealtad y patriotismo. Nuestro compromiso institucional es absoluto con la soberanía, con la seguridad y, sobre todo, con el bienestar del pueblo de México al que nos debemos”, dijo.

Hoy, la Heroica Escuela Naval Militar y los Establecimientos Educativos Navales se engalanan con la Ceremonia Conmemorativa del 112º aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz y Jura de Bandera de los Cadetes y Alumnos de la Secretaría de Marina; acto de gran… pic.twitter.com/zR1BPbtpIp — Raymundo Pedro Morales Ángeles (@AlmiranteSrio) April 21, 2026

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MSL