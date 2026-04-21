› Elección de jueces, en vilo

Nos hacen ver que después de todo el alboroto que se generó alrededor de la reforma electoral y aquella cuestión de la revocación de mandato que agitó a todo el espectro político de México, quedó bailando la decisión de cómo y cuándo llevar a cabo la otra parte de la elección del Poder Judicial que, según la respectiva reforma, corresponde a la designación, por la vía popular, de magistrados y jueces. Entre que unos están porque se desahogue el próximo año y los que apoyan que mejor se posponga para el 28, el senador de MC Clemente Castañeda soltó —aunque aclaró que todavía no es un hecho— que sus compañeros de Morena en la Cámara alta barajan la posibilidad de invocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir este asunto. Pero le echó la papa caliente al líder de los guindas en el Senado, Ignacio Mier, quien tendrá que ser el que comunique la decisión. Si bien es algo que habrá de discutirse, nos cuentan que también es muy probable que los de Morena ya estén más convencidos de que lo mejor es que se posponga. Atentos.