› Novedades en la mesa del T-MEC

Nos hacen ver que no pasó desapercibido en Washington, que la Presidenta Claudia Sheinbaum decidió ahora sumar a Roberto Lazzeri, director general de Nacional Financiera y Bancomext, a la mesa del T-MEC. En las fotos difundidas del encuentro que la mandataria tuvo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Palacio Nacional, se puede ver ya en la misma mesa al funcionario. No es un gesto menor, nos aseguran, pues se trata de un operador con experiencia probada en negociaciones complejas con el gobierno estadounidense y, sobre todo, en aterrizar acuerdos en instrumentos financieros concretos. En un momento donde comercio, financiamiento y seguridad están entrelazados, su incorporación parece responder más a una lógica de implementación real que de narrativa política. Un mensaje claro: no sólo se negocia, también se ejecuta. Ahí el dato.