› Otro enredo en la Corte

Circula en las benditas redes un video que da cuenta de un nuevo momento de aparente desconcierto que atravesó la Corte, a causa de lo que habría sido aparentemente una confusión de la ministra Estela Ríos —la misma integrante del máximo tribunal que, nos recuerdan, en días pasados se metió en una controversia al hablar del tema de los nacidos por fecundación in vitro y en otra cuando trató de argumentar su postura sobre los bloqueos de cuentas bancarias—. Esta vez se muestra el momento en el que Ríos se pronuncia en contra del proyecto que se discutía, el cual proponía invalidar una parte del artículo 89 del Código Penal de Sinaloa que preveía sanciones y multas a quien “apoye a difundir” expresiones o acciones basadas en odio, violencia o discriminación. El planteamiento iba en el sentido de que se trataba de una expresión que no era suficientemente clara y, por lo tanto, se tenía que invalidar. En su argumentación, la ministra se pronunció contra “todo el precepto” y así lo hizo saber. Es decir, estaba en esa parte a favor del proyecto. Se tuvo que precisar que en realidad avalaba el proyecto y así se asentó su voto. Qué tal.