Tarjetas Bienestar Adultos Mayores: Fechas y requisitos para la entrega

Las y los beneficiarios de la Pensión para Personas Adultas Mayores y de la Pensión Mujeres Bienestar podrán acudir a la entrega de sus tarjetas del Banco del Bienestar para poder recibir el depósito del apoyo económico.

Quienes tengan 65 años de edad o más pueden acceder a la Pensión para Personas Adultas Mayores, la cual brinda un apoyo económico de 6 mil 400 pesos que se depositan bimestralmente.

Mientras que las mujeres de 60 a 64 años de edad pueden ser beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, la cual otorga un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales con la finalidad de fortalecer su autonomía económica.

Pensiones Adultos Mayores ı Foto: Especial

Fechas y requisitos para la entrega de tarjetas de las Pensiones Bienestar

Las y los adultos mayores que sean nuevos derechohabientes de ambas pensiones podrán acudir a recibir su tarjeta del Banco del Bienestar a partir del lunes 20 hasta el viernes 25 de abril del 2026.

Quienes hayan resultado beneficiaros recibirán un mensaje vía SMS al número de teléfono que dieron durante el registro, y en este mensaje podrán encontrar el día, hora y lugar al que deben acudir para la entrega de la tarjeta en la que recibirán su pensión.

Para que se pueda realizar la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar se debe acudir en la hora, fecha y lugar indicado en con una identificación oficial en original y copia y el talón de registro.

Entrega de tarjeta Pensión Adultos Mayores ı Foto: Especial

¿Cómo recibir las Pensiones Bienestar para Adultos Mayores?

Los programas de pensiones del Bienestar para adultos mayores tienen la finalidad de brindar un respaldo económico que contribuya a la independencia económica de este sector de la población.

Para poder recibir alguno de estos apoyos se requiere cumplir algunos requisitos y realizar el registro en las fechas y lugares que se indican en las convocatorias con los documentos necesarios.

La Pensión para Adultos Mayores es otorgada a quienes cumplan con los siguientes criterios y documentación:

Tener 65 años cumplidos

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto, puede ser celular y de casa

La Pensión Mujeres Bienestar es otorgada a quienes cumplan con los siguientes criterios y documentación:

Tener entre 60 y 64 años de edad

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

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