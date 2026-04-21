› Un aluvión contra Piedra

Y después de que el pasado 7 de abril, miembros de la oposición advirtieron que, a través de la solicitud de un juicio político, se lanzarían contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por unirse al discurso oficial —incluso con un tono más elevado e impulsivo— que rechazó los señalamientos de la ONU alrededor de las desapariciones forzadas en el país, comentan que la ombudsperson se enfrentará pronto —a partir de mañana— a una lluvia de peticiones de este tipo, no sólo firmadas por la oposición, sino por madres buscadoras, víctimas, defensores de derechos humanos y colectivos de todo el país. Esto lo adelantó la diputada Laura Ballesteros, una de las figuras que más presión ha metido contra Piedra. “No se presentará únicamente un solo juicio político, se presentarán muchos”. También advirtió que el Congreso de la Unión simplemente no podrá mirar hacia otro lado por la cantidad de demandas que se le apilarán sobre este asunto, por lo que sí o sí tendrá que pronunciarse. Pendientes.