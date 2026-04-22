› Ahora, error fatal de la policía de Nahle

Y hablando de sucesos lamentables, en Veracruz, entidad donde gobierna la morenista Rocío Nahle, el lunes pasado fue asesinada a tiros la doctora Bertha Murciaga, de 38 años, originaria de Puebla, pero con adscripción al IMSS en Poza Rica. El suceso fatal ocurrió en la carretera México-Tuxpan, en el municipio de Tihuatlán, durante un operativo policiaco para detener a integrantes del crimen organizado. Lo más grave del caso, según se ha informado, es que quienes dispararon a la médica habrían sido policías estatales que, se asegura, buscaban repeler la agresión de los criminales. En medio de esta presunta confusión resultó también lesionada otra mujer que viajaba con Murciaga. El hecho ha generado una gran consternación entre la comunidad médica. Incluso el IMSS hizo un pronunciamiento para lamentar los hechos y expresar condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo. “El Instituto condena cualquier acto de violencia y confía en que las autoridades realizarán las indagatorias correspondientes”, refirió. Por lo pronto, pendientes.