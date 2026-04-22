› Cambios en Morena

Bien dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y ese refrán calza con los cambios que se perfilan en Morena. Si bien no se habían hecho oficiales —al menos hasta la noche de ayer— crecen las versiones de un cambio de su dirigencia. En el interior de ese partido hay quien dice que esos ajustes, como ya se oía, serán profundos. No sólo es el relevo de Luisa María Alcalde por la aún secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, también se estaría presupuestando la llegada de la actual consejera jurídica, Esthela Damián, para reforzar la nueva cara del partido como secretaria de Organización, en sustitución de, sí, Andrés Manuel López Beltrán. A pesar de que muchos nos aseguraron que estos ajustes son inminentes, nos advierten que los morenistas también podrían navegar las aguas turbias previas al proceso electoral del 27 con un liderazgo interino, el de Carolina Rangel, hoy secretaria general, mientras Montiel concluye sus compromisos en el Gobierno. Ya se verá si es cierto o no, por lo pronto, algo que traen entre los guindas es tratar de atinar quién se va primero: Alcalde o Andy. ¡Cómo son!