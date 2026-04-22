Evelyn entrega 7 mil apoyos en Guerrero

DURANTE la entrega de más de siete mil tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que estos programas son el mejor ejemplo de la visión humanista y con justicia social del Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Vamos a seguirnos sumando con decisión y con determinación para seguir apoyando a las mujeres, a nuestros adultos mayores, a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a todas y a todos. Yo confío y estoy segura que de la mano de todas y de todos y haciendo equipo, vamos a lograr esta transformación de Guerrero. Hoy cuentan con el apoyo de nuestra gran Presidenta, del Gobierno de México, del Gobierno del estado y de la gobernadora, que es su amiga y que es su aliada”, señaló.

En compañía del delegado para los programas del Bienestar, Iván Hernández Díaz, la mandataria anunció que junto con el Gobierno de México, se entregaron un total de cuatro mil 346 tarjetas para mujeres y dos mil 763 para adultos mayores, lo que representa una inversión social de más de 269 millones de pesos bimestrales y un monto total de más de mil 619 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026.

En su turno, Hernández Díaz, dijo que estas tarjetas son un gran apoyo: “Este programa significa libertad; éste es un programa en lenguaje de mujer”.