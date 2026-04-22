Advierten psicopatía en agresor de Teotihuacán

El hallazgo de notas e imágenes de la masacre de Columbine, en Estados Unidos, ocurrida exactamente un 20 de abril, pero de 1999, así como escritos en los que presuntamente recibió órdenes de un ente fuera de la Tierra, son algunas de las evidencias que autoridades atribuyen, preliminarmente, a un trastorno mental del perpetrador del ataque cometido este lunes contra turistas que subían la Pirámide de la Luna en Teotihuacán.

EL DATO: LAS AUTORIDADES informaron que, tras los hechos, se desplegó un operativo con alre dedor de 300 elementos de la policía estatal y la Guardia Nacional para asegurar el área.

Entre sus pertenencias se encontró una identificación y pequeñas notas hechas por él, que hacen suponer que el hombre de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero, buscó replicar episodios violentos ocurridos en otros países.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que estos indicios permiten descartar, por ahora, que el ataque esté relacionado con la delincuencia y hacen ver que Julio César “N” se preparó sin colaboración de otras personas.

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“Esta persona, por todo lo que indican las autoridades ministeriales, tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciada por episodios que habían ocurrido en el exterior. Entonces, no es algo que esté vinculado con delincuencia, hasta donde tenemos toda la información, sino que es un hecho de una persona que toma esta decisión”, dijo.

Por su parte, José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, descartó un móvil detrás del ataque y afirmó que todo apunta a que el atacante encajaba con el perfil de un psicópata o algún padecimiento mental de este espectro, lo que alteró su percepción de la realidad.

Dentro de su mochila fueron encontradas alusiones a la masacre de Columbine de hace 27 años, así como pequeñas notas sobre sus planes de replicar ataques de este tipo, en las que hacía referencia a que recibió “señales” de un ente fuera de nuestro planeta, que lo llevaron a comprar el armamento y demás insumos que le fueron encontrados.

“Había indicios que son manifestaciones mismas de él. Algunas notitas que dejó por ahí, donde decía que iba a cometer la acción, que tenía alguna ‘inspiración más allá de la Tierra para hacer estas cosas’. Y en ese contexto, adquirió armas, cuchillos, mochilas, guantes, lentes, todos los implementos que él consideraba le iban a ser de utilidad para llevar a cabo su objetivo… Toda vez que en algunos fragmentos —que por ahí tenemos— hacía alusiones a que recibía órdenes, insisto, de alguna entidad que no es de esta Tierra y sin especificar cuál”, declaró el fiscal.

Cervantes Martínez indicó que el atacante visitó “en varias ocasiones” la zona arqueológica de Teotihuacán y “se hospedó en hoteles aledaños de manera previa. Desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento de los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta”.

A pesar de estos primeros hallazgos, se esperará a la valoración de expertos en psicología y psiquiatría, así como otras disciplinas. “Esa motivación sale de lo normal y se podría considerar una entidad con alguna perturbación, un sujeto con alguna perturbación”, señaló.

Cervantes Martínez refirió que, más que tener un motivo específico, Julio César quiso imitar las masacres cometidas en otros países, lo cual es un fenómeno conocido como copycat.

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“Bueno, tiene sus motivaciones interiores, ¿por qué? Porque las hace manifiestas en su vestimenta, las hace manifiestas con ciertas simbologías y analogías con hechos que sucedieron en otras latitudes, en otro momento y por otras personas.

“Entonces, más allá de que tenga una colaboración, tiene una inspiración de él, para cometer estos hechos o un convencimiento interior… Él mismo manifiesta en esos pedacitos muy pequeños de papel que actuó solo, que actuó porque se lo dictaba alguien, que no tiene ningún tipo de ayuda externa y eso lo tenemos ya en carpeta de investigación”, explicó.

EL TIP: TEOTIHUACÁN es un importante sitio arqueológico y destino turístico ubicado a unos 48 kilómetros al nores te de la CDMX.

LOS HECHOS

Cronología de los horarios en que ocurrió el atentado en la Pirámide de la Luna.

11:20: Se reporta a una persona armada en la zona arqueológica.

11:23: Se canaliza la llamada a corporaciones de seguridad y se obtienen las primeras imágenes cerca de la construcción histórica.

11:30: Arriba personal de la Guardia Nacional; el agresor ataca a los uniformados y es herido en una pierna.

11:45: El tirador se quita la vida.

12:20: El sitio queda totalmente resguardado.

Sobre el arma que utilizó, se sabe que es una pistola calibre 0.38 y se desconoce su origen específico, pues al intentar averiguarlo por medio del Sistema Institucional eTrace, no se pudo precisar, pues es anterior a los registros con los que se cuenta, que datan de 1968. No obstante, sí se tiene la certeza de que los cartuchos son de origen nacional.

En la cronología de los hechos, Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, relató que, a las 11:20 horas de la mañana, se recibió el reporte de un hombre armado en la zona arqueológica; a las 11:30, elementos de la Guardia Nacional llegaron y también fueron atacados por Julio César, por lo que los uniformados repelieron la agresión, derivado de lo cual un tiro le dio en una pierna; posteriormente, al verse acorralado, el agresor se quitó la vida con su arma, la cual accionó a 15 cm de distancia.

Las indagatorias permitieron saber que el hombre visitó en varias ocasiones la pirámide y se hospedó en hoteles cercanos y utilizó un mismo vehículo, rentado por aplicación, para trasladarse al punto, por lo cual la unidad se mantiene asegurada, mientras que la compañía que lo administra y el propietario del automóvil rinden su declaración. También aclaró que los elementos de la GN que repelieron el ataque no serán procesados bajo ninguna acción penal, debido a que se considera justificada la decisión de haber activado su armamento.