Siete personas heridas permanecen internadas

UNA AMBULANCIA que respondió a la emergencia en Teotihuacán, el lunes.

El ataque armado en Teotihuacán, que dejó 13 personas lesionadas, elevó la presión sobre el sistema de salud en la zona oriente del Estado de México. Seis lesionados ya recibieron alta, mientras el resto continúa bajo atención médica, confirmaron autoridades federales. De acuerdo con la información oficial, cinco pacientes permanecen en unidades públicas y dos en un hospital privado en la capital del país.

EL DATO: EL HOMBRE que disparó contra los turistas desde la Pirámide de la Luna se suicidó tras la presencia de la policía estatal y GN. En la zona se aseguró un arma, cartuchos y un cuchillo.

La Unidad de Emergencias del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HGAE) concentra la atención más crítica. Cuatro personas reciben tratamiento especializado y una se mantiene delicada con evolución controlada. Otro lesionado permanece en el Hospital General de Axapusco con diagnóstico favorable.

Información proporcionada a La Razón por una fuente cercana al caso, permite dimensionar el alcance del ataque. Delicia Li de Yong, canadiense de 29 años, permanece en Ixtapaluca junto a su padre y su esposo tras una intervención quirúrgica realizada la noche anterior; autoridades la identifican como hermana de la mujer que perdió la vida en el atentado.

TE RECOMENDAMOS: Investigan posible patrón copycat Advierten psicopatía en agresor de Teotihuacán

En otro caso, Maikol Michelle Mitrocil, médico ruso de 32 años, recibe atención acompañado por su esposa y presenta una herida de bala en el fémur.

También permanecen bajo supervisión Dayana Paola Castro Calderón y un menor, ambos colombianos. Un niño colombiano de seis años de edad enfrentará una intervención quirúrgica para retirar esquirlas tras dos impactos del proyectil.

La misma fuente aseguró que todas las víctimas cuentan con acompañamiento familiar durante la intervención médica.

A la par de la atención hospitalaria, autoridades federales desplegaron un recorrido de seguimiento directo. El secretario federal de Salud, David Kershenobich, y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, visitaron los hospitales para verificar la evolución de los pacientes y supervisar la operación de los servicios clínicos.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación (Segob) activó un esquema emergente de apoyo integral. Su representante, Óscar Rodríguez, confirmó la intervención inmediata y aseguro: “estamos brindando el acompañamiento a las familias ya presentes. Estamos atendiendo también cualquier necesidad adicional en materia de hospedaje y alimentación”.

La asistencia también incorpora respaldo legal y coordinación con instancias federales, además de seguimiento consular en los casos de las víctimas extranjeras.

Dentro del Hospital de Ixtapaluca el ambiente refleja la magnitud de la emergencia. Un dispositivo de seguridad restringe los accesos y regula la entrada del personal. Autoridades federales, ministeriales y organismos de derechos humanos mantienen presencia en áreas clave.

La llegada de múltiples ambulancias tras el ataque marcó un punto de quiebre en la operación hospitalaria habitual. Testimonios de usuarios ajenos al incidente describen un colapso en urgencias, con tiempos de espera que alcanzaron hasta 36 horas para recibir atención médica.

La prioridad otorgada a las víctimas del ataque desplazó otros casos: “Nuestros pacientes tuvieron que esperar casi 36 horas para ser atendidos”, afirmó. Su familiar, diagnosticada con pie diabético, obtuvo cama hasta esta mañana.

ESTAMOS BRINDANDO el acompañamiento a las familias ya presentes. Estamos atendiendo también cualquier necesidad adicional en materia de hospedaje y alimentación ÓSCAR RODRÍGUEZ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Segob



Restricciones en accesos y movilidad interna complicaron la estancia de quienes acompañan a enfermos no relacionados con el caso: “No se permitió el acceso en los horarios habituales, ni entrada ni salida de familiares”, detalló Ana Laura, acompañada por otros familiares.

Pese a las condiciones, autoridades sanitarias reiteraron que la atención para las personas lesionadas se mantiene gratuita, integral y oportuna. El seguimiento clínico continúa con vigilancia permanente sobre la evolución de los pacientes.

“ES UN DÍA TRISTE”, LAMENTA MARK CARNEY

Por. Elizabeth Hernández

EL PRIMER ministro de Canadá, Mark Carney, calificó como “un día triste” el ataque armado ocurrido el lunes pasado en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde una turista canadiense murió y trece personas resultaron heridas.

Desde Ottawa, el mandatario confirmó la comunicación directa con el gobierno mexicano y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

“Mucho aprecio la atención personal de la Presidenta Sheinbaum y estamos trabajando con las autoridades mexicanas en esta situación”, declaró el jefe de gobierno canadiense al referirse a la atención directa que ha dado el Gobierno mexicano en relación al ataque perpetrado en la zona arqueológica.

En su mensaje, el mandatario lamentó la pérdida de la víctima: “Es una terrible circunstancia”, afirmó al

subrayar el impacto emocional que generó el caso entre los ciudadanos de su país.

Autoridades canadienses activaron la asistencia consular para acompañar a los heridos y familiares, mientras mantienen diálogo constante con dependencias mexicanas.

Instancias de seguridad en México descartaron que el evento tenga vínculos con organizaciones delictivas y atribuyeron el hecho a una acción individual. Aun así, la indagatoria sigue abierta para esclarecer el móvil. Paralelamente, autoridades federales ordenaron reforzar la vigilancia en zonas arqueológicas y revisar protocolos de protección en espacios con alta afluencia.

El caso generó reacciones fuera del país y reavivó el debate sobre seguridad en destinos turísticos y culturales. Teotihuacán, uno de los sitios más visitados en México, concentra cada año a millones de turistas nacionales y extranjeros.