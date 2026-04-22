› Habemus consejeros

Quienes sorprendieron ayer fueron los diputados federales que, de un momento a otro, tras varios debates y discusiones atoradas, aprobaron los perfiles que ocuparán las tres consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral. Y es que en medio de varios desencuentros y acusaciones en el sentido de que era un proceso amañado, las previsiones indicaban que los nuevos miembros del Consejo General del organismo se decidirían por insaculación o tómbola. Pues bien, aun con el voto de la oposición, Morena y aliados declararon ganadores a Arturo Manuel Chávez, director de Talleres Gráficos de México, que depende del Gobierno federal; Blanca Yassahara Cruz, presidenta del Instituto Electoral de Puebla, y Frida Denisse Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, quienes tomarán posesión en las próximas 24 horas. Aunque el trámite ya quedó desahogado, nos piden no perder de vista que la llegada de las y el nuevo consejero tendrán que sacudirse con argumentos firmes los señalamientos por falta de legitimidad y favoritismo.