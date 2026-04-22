Ordena Sheinbaum crear protocolo en zonas arqueológicas

A causa del ataque perpetrado por un hombre contra turistas en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó crear un protocolo de seguridad, que contemple la instalación de arcos que detecten metales y otras medidas, para evitar que alguien vuelva a ingresar armado a zonas arqueológicas y de alta afluencia.

La mandataria hizo énfasis en que un hecho como éste nunca se había registrado en la historia del país y, por lo tanto, no se contaba con protocolos para evitarlo.

“Quizás la pregunta es ¿cómo es que entra con un arma? Ésa es la pregunta que se hacen todos. No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque no se habían presentado estas situaciones. Evidentemente, ahora que se presenta esta situación, obviamente como autoridad tenemos que decir: pues tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público”, enfatizó.

TE RECOMENDAMOS: Reciben atención integral Siete personas heridas permanecen internadas

A raíz del ataque armado sucedido en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó a 13 turistas heridos y dos personas muertas —una canadiense y el atacante—, la Presidenta instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de Cultura (SC) a emprender un plan de reforzamiento en la vigilancia y seguridad de estas zonas públicas.

13 Personas resultaron lesionadas por los disparos de un hombre desde la pirámide

“Que se coordinen para mayor presencia de la Guardia Nacional, para… Lleva su tiempo poder poner arcos de rayos X para ver si se entra… no es de un día para otro, pero esto nos llama la atención para decir: pues hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico, un sitio turístico. Entonces, por eso, reconociendo lo que pasó el día de ayer, hay que fortalecer la seguridad en estos sitios; aunque también hay que reconocer que es la primera vez que ocurre una situación así”, declaró en conferencia.

Asimismo, pidió a la Guardia Nacional fortalecer la presencia en las entradas de Teotihuacán, pero también de otros sitios arqueológicos del país.

TODOS ESTOS protocolos de seguridad ya están, ya se han estado trabajando desde hace más de un año y en eso es diferente, porque esos protocolos ya están hechos, esa seguridad ya está reforzada y se mantiene en constante vigilancia OMAR GARCÍA HARFUCH Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana



El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, comentó que, además de robustecer los controles de acceso y sistemas de vigilancia, se emprenderá un patrullaje cibernético para identificar y prevenir cualquier amenaza a la seguridad.

Al ser consultados sobre el impacto que el ataque podría tener en el Mundial de futbol que este año anfitriona México, las autoridades federales descartaron que esto represente algún riesgo porque hay una coordinación interinstitucional con cada una de las entidades sede de la justa deportiva de futbol.

“En coordinación con todas las autoridades, no sólo de las autoridades del Gabinete de Seguridad, también participan varias corporaciones policiacas estatales, por supuesto, principalmente en Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, pero también de otros estados de la República. Éstas son revisiones diarias, estamos convencidos que la seguridad del Mundial está garantizada”, afirmó García Harfuch.

El funcionario mencionó que, desde hace un año comenzaron a trabajar en los protocolos a implementar en la copa mundialista, por lo cual las medidas de seguridad ya están implementadas.

“Todos estos protocolos de seguridad ya están, ya se han estado trabajando desde hace más de un año y en eso es diferente, porque esos protocolos ya están hechos, esa seguridad ya está reforzada y se mantiene en constante vigilancia desde ahorita”, puntualizó.