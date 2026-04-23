› El que se descarta

Así como hay muchos que se encartan, también están —aunque en bastante menor proporción— los que se descartan en la carrera de definiciones por quienes aparecerán en las boletas de 2027. Ahí tenemos al actor mexicano Damián Alcázar, quien aunque desde hace ya algunos años se le ha visto muy cercano a la Cuarta Transformación, expresando con transparencia sus posturas políticas, salió a decir que es falso que esté listo para buscar la candidatura por la alcaldía Coyoacán, una de las demarcaciones de la Ciudad de México que, por cierto, no ha podido conquistar Morena. Así, el reconocido pilar del cine mexicano dejó claro que él no tiene vocación para dedicarse a esto de andar en campañas y, en un tono más o menos molesto, llamó ociosos a los que, a su nombre, publican en las redes sociales sus supuestas aspiraciones. “Pónganse a trabajar en algo digno para el país”, declaró, “dejen de inventar cosas”. Tsss.

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