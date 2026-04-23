› Sansores apuntala a su delfín

Nos hacen ver que aunque ya no es novedad que algunos personajes se anticipen —aun contra las reglas electorales— a destaparse o promover su rostro para convertirse en candidatos a ciertos cargos que estarán en juego el próximo año, entre los adelantados hay unos que de plano se comienzan a volar la barda. Es en Campeche donde cuentan que la gobernadora Layda Sansores ya le alzó la mano a quien, dicen, ella ya ve como su seguro sucesor. Se trata del todavía alcalde de El Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien fue presentado el miércoles como “coordinador estatal de la defensa de la 4T” o, en términos más llanos y realistas, futuro candidato al gobierno de esa entidad. “Vamos muy avanzados” con el tema de la sucesión, señaló Sansores, quien incluso destacó que Campeche es el primer estado donde Morena se define y, lo mejor, sin que haya voces que se opongan. “No se han hecho ni siquiera los registros, pero nosotros siempre somos un poco disruptivos”, admitió la gobernadora, que justificó esta situación al señalar que “cuando ya tenemos una definición en el corazón” ni para qué dejar de perder tiempo en competencias internas que lastiman. Qué tal.