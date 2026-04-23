› Tache a Morena por culpa de Durazo

Y en vísperas de procesos internos, dicen que tampoco faltan los destapes… pero de irregularidades cometidas en pasadas elecciones, como el ejemplo que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratificó ayer un castigo a Morena por el financiamiento que no reportó en 2021 su candidato al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo, quien hoy ocupa el cargo. Este miércoles, la sala superior del TEPJF palomeó las sanciones que impuso el Instituto Nacional Electoral, pero que el partido guinda había impugnado. Nos dicen que éste sí que es un caso de perseverancia, ya que se trata de un largo proceso de cinco años —lo que lleva Durazo gobernando—, que se activó cuando el PRI presentó una denuncia por prácticas chuecas en esa campaña, lo que llevó a que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectara, por ejemplo, más de 190 publicaciones pagadas en Facebook, de las que 63 fueron pautadas por perfiles no identificados o de personas morales —empresas, pues— que incluso negaron haberlas cubierto económicamente, además de otros recursos que entraron a la campaña del morenista “en especie”, que no fueron reportados al árbitro electoral. Vaya.