› Indicadores de Milena

Y nos piden no perder de vista algunos indicadores relevantes en materia de seguridad que por estos días se reportan en La Paz, Baja California Sur. Para empezar, salta a la vista el que, a diferencia de la mayoría de los municipios, éste, a cargo de la morenista Milena Quiroga, se haya alineado a la estrategia federal para hacer frente a la delincuencia mediante la llamada Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, que empezó a aplicarse en 2022. Gracias a ello, la policía municipal ha logrado asegurar 12 objetivos prioritarios entre el 2 de marzo y el 15 de abril de 2026. Sus componentes son presencia policial, capacidades operativas, proximidad con la ciudadanía y coordinación absoluta con las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, algo consistente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 impulsada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nos comentan. No hay que perder de vista que este tema puede ser en algún momento uno de los que impulsen a Quiroga, a quien apuntan en la contienda morenista por la postulación a la gubernatura de Baja California Sur.

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