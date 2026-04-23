› Luisa lo piensa… pero poquito

Con la novedad de que los rumores fueron ciertos: Luisa María Alcalde dejó finalmente la dirigencia nacional de Morena. El hecho —que días antes circulaba en la esfera extraoficial— fue confirmado parcialmente por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que extendió una oferta a la dirigente morenista para volver al Gobierno, ahora como consejera Jurídica de la Jefa de Estado, ante la decisión de quien ocupa todavía ese cargo, Esthela Damián, de participar en el proceso electoral de 2027 en su natal Guerrero. Alcalde Luján ayer declaró primero ante los medios que quería pensar la propuesta presidencial; sin embargo, nos cuentan que no tuvo tanto tiempo para eso, ya que en menos de 24 horas, la también exsecretaria de Gobernación dio el sí a la mandataria. Lo que todavía queda por resolver es quién se quedará en su lugar, ya que aunque suena con fuerza el nombre de la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la Presidenta se limitó a decir que eso ya le toca al partido y que si Ariadna quiere, tiene que ser congruente y dejar su puesto. Atentos.