› Perfilan nuevo embajador en EU

Y al que pronto se le estaría acabando el veinte en su encargo diplomático es a Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, se señala en estos días. Designado por Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020 y ratificado por el Senado en febrero de 2021, ha tenido una gestión para algunos discreta y para otros gris. Quienes consideran esto último no distinguen que el funcionario sea hoy una pieza fundamental en la política que se despliega ante el desafiante momento que implica la convivencia con el gobierno de Donald Trump, y atribuyen su permanencia en el puesto a una situación inercial. Incluso nos dicen no tener claro qué tan próximo está, por ejemplo, a los entornos de la Casa Blanca más allá de lo protocolario. Por lo pronto, la agencia Bloomberg ha informado que quien suena para sucederlo es Roberto Lazzeri, director de Nafin y Bancomext, funcionario que forma parte de la mesa de negociación del T-MEC y de quien, se refiere, tiene cercanía con el secretario del Tesoro de EU. Su perfil, trascendió, estaría siendo evaluado por la Presidenta. Así que pendientes.