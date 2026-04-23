Se exportará un millón de barriles de petróleo a Japón: Presidenta Claudia Sheinbaum

En su conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que Japón solicitó a Pemex el envío de un millón de barriles de petróleo, petición que fue ratificada durante su conversación con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

”Japón es uno de los países en donde se exporta petróleo. Ya habían hecho una solicitud ellos a Pemex de poder enviar un millón de barriles de petróleo. Y recuerden que nosotros producimos un millón 800 mil barriles al día. De esos, ocupamos como 1.4, más o menos, para las refinerías nacionales.

“Y lo que queda de ese el petróleo se exporta, o sea son 500 mil, 400 mil barriles diarios, diarios. Entonces, el acuerdo es un millón de barriles en un tiempo. Fue un acuerdo que ellos pidieron a Pemex y lo ratificamos el día que hablamos por teléfono”, señaló la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR