› Layda y los abucheos

Unos dicen que fue público dividido, pero otros claramente escucharon un sonoro abucheo a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, durante la ceremonia de apertura del torneo de beisbol en el campo de Los Piratas de Campeche, el martes pasado. Un video que circula en las benditas redes da cuenta del momento en el que la mandataria estatal es presentada como invitada y se dirige hacia la cancha, ataviada con chamarra y gorra. En un punto, mientras se da la expresión de rechazo del público, ella se frena y saluda. Es sabido que el gobierno de Sansores en Campeche ha estado envuelto en múltiples controversias, choques y conflictos —con propios y extraños— y que pronto empezará el tramo final, pues en el 2027 se debe renovar el Poder Ejecutivo. Nos dicen que tan estaría pensando Layda en su cierre que esta misma semana levantó la mano a quien ya fue designado como coordinador de la defensa de la transformación en la entidad, el alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus. En fin.