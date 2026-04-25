› Nueva velocidad en la SRE

El que trae una agenda bastante movida es el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, nos hacen ver. Y es que además de acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la llamada que sostuvo con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, ayer en Palacio, Velasco ha estado desahogando eventos de interés para la dependencia a su cargo. Ayer mismo, por ejemplo, sostuvo un encuentro con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, a quien designó como Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México. El jueves pasado se conoció que el joven Canciller habló por teléfono con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien refrendó que nuestro país tiene el compromiso de fortalecer el multilateralismo. También recibió al inicio de la semana al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien, es sabido, reconoció las acciones del Gobierno de México en esa materia. Trae la dependencia, nos dicen, otra velocidad.