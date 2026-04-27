› A concretar el relevo

Quienes conocen el acontecer cotidiano en Morena nos recuerdan una foto, que ahora luce remota, de septiembre de 2024. En ella aparecen Luisa Alcalde y Andy López Beltrán con el brazo izquierdo en el caso de ella y el derecho en el de él, levantados para rendir protesta como presidenta y secretario de Organización, respectivamente, de ese partido. Se señalaba entonces que una nueva generación daría nuevos alientos a la política partidista. Sin embargo, al paso de las semanas, los meses y los años, cada uno de esos dos políticos fue teniendo sus respectivos tropiezos, poniendo en duda si harían una gran aportación al guinda. Lo anterior viene a cuento, porque tras una semana de cambios relevantes y anuncios de lo que podría venir, Morena lanzó la convocatoria a su VIII Congreso Nacional Extraordinario para renovar las vacantes que tiene en la Presidencia y en la Secretaría de Finanzas. Será el 3 de mayo y hasta ahora sólo se ha mencionado el nombre de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, como quien llegará al relevo de Alcalde. Veremos.