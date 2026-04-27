› ¿Acción de EU contra políticos mexicanos?

Varias cejas se levantaron ayer al conocerse una publicación de Los Ángeles Times según la cual el gobierno de Estados Unidos estaría en la idea de apuntar contra narcofuncionarios mexicanos. Con el título “Es posible que EU se centre pronto en políticos mexicanos en el marco de su campaña contra la corrupción”, el artículo da cuenta de las más recientes declaraciones que hizo el embajador Ronald Johnson en Sinaloa, durante la inauguración de una planta de capital estadounidense. “La corrupción no sólo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza…”, cita el rotativo. Pero además advierte que “sus comentarios forman parte de una agenda más amplia y provocadora, según fuentes familiarizadas con la relación bilateral”. Y en ese sentido anticipa que “la ofensiva podría ir más allá de la revocación de visados e incluir acusaciones federales contra políticos mexicanos… Marcan el inicio… de una amplia campaña anticorrupción de la administración Trump…”. Pendientes.