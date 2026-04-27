› Alistan avalar plan de FGR

Y será este lunes cuando la fiscal general Ernestina Godoy acuda al Senado para encontrarse con los integrantes de la Comisión de Justicia y presentarles el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030. En la propia Cámara alta ya cuentan con el documento que será objeto de revisión en el cual se plantean varios ejes: reestructuración de la Fiscalía General de la República para ponerla al servicio del pueblo —con una administración eficiente, transparente y ordenada—; coordinación con las Fiscalías locales y las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como las autoridades estatales; fortalecimiento de las Fiscalías estatales; nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia; modernización y Fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal; estrategias nacionales para la atención de la extorsión, búsqueda de personas y violencia contra las mujeres; víctimas como eje de la actuación y combate a la corrupción y rendición de cuentas. Si hoy transita, como se espera que ocurra, nos dicen, se avalaría en el pleno mañana.