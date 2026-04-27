› Exigencias e indagatorias en curso

Y fue el movimiento de los padres de los normalistas de Ayotzinapa el que ha salido nuevamente a las calles, como lo hace cada mes, para mantener su reclamo abierto ante las autoridades. En esta ocasión llevó a cabo una movilización al Hemiciclo a Juárez, y aseguró que en el caso hay un estancamiento en las investigaciones. “Ya pasaron cinco meses. Se acordó que después de dos meses del encuentro íbamos a sentarnos de nuevo para abordar el tema de las peticiones, entre ellas el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, señaló ayer. Llamó la atención, nos comentan, que enumeró varios puntos que mantuvo durante el sexenio de AMLO. Apenas el mes pasado se informó sobre la línea de investigación que el Gobierno federal está siguiendo relacionada con una funeraria localizada en el municipio de Iguala y que, se indicó, fue descartada al principio de las indagatorias. Es sabido que el inmueble seguía asegurado precisamente por estas investigaciones. Atentos.