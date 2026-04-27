Violencia exige respuesta inmediata

Iglesia exige políticas de salud emocional social

La publicación sostuvo que “es indispensable exigir justicia, pero no es suficiente”

Iglesia exige políticas de salud emocional social
Iglesia exige políticas de salud emocional social Foto: larazondemexico
Por:
Elizabeth Hernández

LA ARQUIDIÓCESIS Primada de México advirtió que la violencia reciente en el país exige una respuesta inmediata del Estado, más allá del castigo penal, y demandó políticas públicas para proteger la vida, la familia y la salud emocional. El posicionamiento surge tras el ataque en Teotihuacán, un feminicidio en la capital y el asesinato de dos maestras en Michoacán.

A través de su semanario Desde la Fe, la Iglesia sostuvo que el país enfrenta una crisis más profunda vinculada al deterioro del tejido social y rechazó que los hechos recientes puedan considerarse aislados. “La violencia no surge de la nada”, expuso en su editorial, donde atribuyó estos crímenes a heridas sociales sin atención y a la ruptura de los vínculos comunitarios.

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La publicación sostuvo que “es indispensable exigir justicia, pero no es suficiente”, y advirtió que una respuesta centrada sólo en sanciones deja intactas las condiciones que originan la violencia. También planteó la urgencia de impulsar acciones públicas orientadas a atender las causas de fondo, con énfasis en la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de la familia y la atención a la salud emocional.

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La publicación ubica a la familia como eje para revertir la tendencia y sostiene que en ese entorno “aprendemos a reconocer al otro como alguien valioso y digno de respeto”. Advierte que “la falta de escucha, la normalización del enojo y el silencio ante el sufrimiento generan condiciones propicias para la violencia”, ya que estas dinámicas acumulan tensiones que, sin atención, pueden escalar a conductas agresivas.

El texto considera que se deben construir políticas públicas “que protejan la vida, la familia y la salud emocional de sus integrantes” y destacó que promover “iniciativas que cuidan la vida”, favorece la prevención de la violencia, ya que fortalecen los vínculos sociales y comunitarios.

La petición de la Arquidiócesis se extendió a la sociedad en su conjunto y subrayó que la responsabilidad no recae sólo en las autoridades, sino también en la participación colectiva para fomentar el respeto de cada uno de los individuos: “Es necesario responder a la responsabilidad de cultivar el amor y el cuidado del otro”.

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