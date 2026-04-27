› Ola de violencia en Chiapas

Con la novedad de que algunos sucesos relacionados con la inseguridad y la violencia han encendido focos amarillos en Chiapas, entidad a cargo del morenista Eduardo Ramírez, que mandan malas señales sobre la gobernabilidad. En el municipio de Tapachula, se ha informado, ocurrió un ataque armado en un bar que tuvo como saldo tres personas muertas. Los hechos ocurrieron en un establecimiento conocido como El Hormiguero. Hasta ese lugar llegaron hombres a bordo de motocicletas que ingresaron el inmueble, ejecutaron el ataque y después de retiraron. Al menos hasta la tarde de ayer no se tenía noticia alguna sobre su paradero. Otro suceso de violencia ocurrió apenas el pasado 24 de abril en el municipio de Nicolás Ruiz, donde fueron asesinados José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Ángel Gómez Ramírez. De acuerdo con pobladores, sujetos armados entraron a esa demarcación y dispararon contra la comunidad. Luego se dirigieron al municipio de Venustiano Carranza, donde comuneros mantenían bloqueos por demandas agrarias. Se habla hasta el momento de seis personas muertas.