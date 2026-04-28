CSP pide esperar antes de juicio contra Campos

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum reiteró que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, debe aclarar cómo es que se dio la intervención de dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en actividades de seguridad pública, antes de que se inicie un procedimiento de juicio político en su contra.

Además, comentó que la unidad de investigación que la gobernadora ordenó crear para esclarecer el problema no fue una decisión notificada a la Federación y, además, no resuelve el hecho.

4 elementos murieron en el accidente, 2 mexicanos y 2 de EU

También cuestionó la conformación de tal grupo, pues, desde su perspectiva, no hay muchas opciones para encontrar el origen de la orden que permitió que extranjeros intervinieran: la opción fue girada por el gobierno estatal o por la Fiscalía del estado.

“Ella se comprometió a seguir avanzando. Públicamente no lo conocíamos (a la unidad de investigación) hasta que ella da la conferencia prensa, dice que forma una unidad de investigación para saber qué pasó. Realmente no se requerirían tantas unidades de investigación. O fue la fiscalía o fue el gobierno.

“O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad, no hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución. Entonces, vamos a esperar qué dice la gobernadora”, declaró.

Además, subrayó que este caso no significa una disputa por motivos políticos, ya que la participación de los agentes constituyó una violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, así como una vulneración a la soberanía nacional, la cual debe defenderse.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que el apego a las leyes y lo que dicta la Carta Magna debe de ser respetado por todos los niveles de gobierno.

Con relación a la solicitud que se hizo al gobierno de Estados Unidos, para que esclarezca el ingreso de sus agentes a México, dijo esperar que este episodio quede como un “caso de excepción” y que a partir de ahora se cumplan con las reglas que hay en el marco del entendimiento de seguridad que se estableció meses atrás entre ambos gobiernos.

“No pongamos en riesgo esta coordinación y sigamos avanzando en el marco de nuestra de las leyes de ambos países. Nosotros no tenemos deseo de entablar un conflicto con Estados Unidos, pero sí tenemos que ser muy claros y hacer públicos todo esto que se presentó: Que este sea un caso de excepción y no la regla”, concluyó la mandataria.