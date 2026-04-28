¿El 30 de abril es feriado? Esto dice el calendario de la SEP

Este jueves 30 de abril en México se celebra el Día del Niño y la Niña, por lo que muchas personas se han preguntado si se cancelaran las clases debido a la celebración que es oficial desde 1924.

Con la finalidad de reconocer y reafirmar los derechos de las infancias, el 30 de abril está dedicado a celebrar a las niñas y los niños en México, pues pese a que las Naciones Unidas recomiendan que este día se conmemore el 20 de noviembre, en el país ese día se conmemora el día de la Revolución mexicana.

Pese a que este día es una conmemoración oficial, no es considerado como un día de asueto establecidos dentro del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que las actividades escolares y laborales permanecen activos con regularidad.

En gris, los días de Semana Santa de 2026 que serán vacaciones, según el calendario de la SEP. ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el jueves 30 de abril sí se tendrán labores académicas en todas las escuelas públicas de nivel básico.

Sin embargo, para el viernes 1 de mayo se cuenta con un día de suspensión de labores docentes por el Día del Trabajo, por lo que las y los estudiantes podrán disfrutar del primer puente de mayo esta semana.

Calendario Escolar SEP ı Foto: Captura de pantalla

Manualidades para el Día del Niño y la Niña

Aunque este jueves sí se tendrán clases, la celebración del Día del Niño y la Niña no puede pasar desapercibida, por lo que en La Razón te compartimos algunas ideas de manualidades que puedes hacer en compañía de las y los menores del hogar.

Para celebrar este día y pasar un rato agradable en familia se pueden hacer disfraces divertidos, una piñata, manualidades, actividades, e incluso arreglos o dulceros para regalar a los pequeños durante el Día del Niño y la Niña.

Si no se cuenta con un disfraz para el Día del Niño y la Niña, se puede arreglar con creatividad y unos cuantos materiales que tal vez se tengan en casa, pues solo se necesita un plato desechable, pinturas y una cartulia.

Con los platos desechables se pueden hacer máscaras simples y divertidas de sus animales favoritos, basta con dejar volar la imaginación y poner las orejitas y nariz del animal del que se quiera hacer el disfraz.

Disfraz sencillo para el Día del Niño y la Niña ı Foto: Redes Sociales

Para poder utilizarla se debe hacer un hueco en forma de círculo a la altura de los ojos de la niña o niño que se pondrá la máscara, y se puede agregar un palo en una esquina para sostenerla con facilidad.

Si quieres hacer una piñata para celebrar el 30 de abril y pasar un rato agradable durante el proceso y después, únicamente necesitas una caja de cartón y papel china de los colores que necesites dependiendo del personaje que desees realizar.

Para este proceso solo se requiere cortar tiras de papel china y dibujar la silueta del animal o personaje que se hará la piñata para poder cortarla y posteriormente rellenar el dibujo con el papel china previamente cortado.

Piñatas para el Día del Niño y la Niña ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.