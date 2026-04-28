Juez ordena reabrir caso de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo

Naasón Joaquín García, en la Corte de Los Ángeles el 15 de julio de 2019.

Un juez determinó revocar la decisión del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal y reabrir la carpeta de investigación relacionada contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo.

El pasado 16 de abril, un juez federal pospuso la audiencia en la que se definiría la impugnación contra la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la defensa de Naasón Joaquín reconoció que no tuvo tiempo suficiente para revisar las 2 mil 516 páginas del expediente.

Ese día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, le informó la intención de reabrir el caso, al recordar que el cierre fue decisión de exfiscal Alejandro Gertz Manero.

“El cierre fue el año pasado con el fiscal Gertz. Las razones no las conozco, pero sé que la fiscal, eso fue lo que nos informó en el Gabinete de Seguridad, se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso nuevamente”, dijo la mandataria.

Asimismo, precisó que en junio de 2025 se determinó el no ejercicio de la acción penal, y adelantó que si se revocaba la decisión, la FGR continuaría con la investigación.

En tanto, en la continuación de la audiencia este 27 de abril, el juez Juan José Rodríguez Velarde resolvió la revocación de la determinación del Ministerio Público de no ejercer acción penal y reabrir la carpeta 34/2026, de acuerdo con La Jornada.

La investigación inició en 2019 tras las denuncias presentadas por Sochil Martin y Sharim Guzmán, quienes participaron como testigos clave en el proceso judicial que llevó al encarcelamiento en Estados Unidos de Naasón Joaquín.

En el expediente también figuran otros líderes vinculados a la organización religiosa, entre ellos Hamlet García Almaguer, Emmanuel Reyes Carmona, Israel Zamora, Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca.

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cehr