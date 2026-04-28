Líder de Morena en Senado acusa ‘desacato’ de Maru Campos por inasistencia, aunque no ve sanción

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, acusó un “desacato político institucional”, luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, declinara asistir a la invitación del Senado para explicar la presunta participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad sin autorización federal, y dejó abierta la posibilidad de un eventual juicio político.

En conferencia de prensa, Mier sostuvo que el pleno del Senado fijará una postura política, pero será la FGR la que dé cauce legal al caso.

“Será la Fiscalía General de la República la que deslinde y establezca la responsabilidad para cada uno de los que participan”, declaró.

El senador advirtió que existen indicios de irregularidades graves por parte de autoridades estatales.

“Se establecerá con precisión que hubo una violación sistemática a la soberanía nacional y una violación sistemática a la Ley Nacional de Seguridad”, señaló.

Sobre la ausencia de la mandataria estatal, enfatizó: “Lo consideramos, obviamente, un desacato político en el terreno institucional”, al recordar que la invitación fue aprobada por el pleno del Senado.

Mier Velazco también criticó la creación de una unidad de investigación en Chihuahua, fuera del marco legal. “Generan una crisis institucional peor, porque crean una unidad que transgrede lo establecido por la ley, esa unidad violenta el código penal”, acusó.

Asimismo, señalo que “no habrá una sanción”, por la inasistencia por parte de la gobernadora de Chihuahua.

🔴 Ignacio Mier, presidente de la JUCOPO, afirma que no habrá sanción por la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por lo que el tema queda en el terreno político.



Será la Fiscalía General de la República la encargada de investigar la presencia de agentes… pic.twitter.com/qkj6VqUzOg — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2026

Respecto a posibles sanciones, no descartó escenarios como el juicio político, aunque llamó a la prudencia.

“No podemos anticiparnos, primero tiene que judicializarse el asunto y determinarse responsabilidades”, explicó.

En contraste, el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó a Morena de utilizar el caso con fines electorales.

“No podemos perder de vista que es un tema eminentemente político y que le está sacando Morena raja política con toda la intención de la elección que se tiene ya en el 2027”, sostuvo.

Añorve insistió en que la gobernadora no estaba obligada a acudir.

“No tiene la obligación; esto no es un tema de obligatoriedad jurídica, fue una invitación”, dijo, y agregó que existe un interés de prolongar el conflicto.

“Quieren estirar la liga para seguir en ese golpeteo político para la gobernadora Maru Campos”.

Asimismo, rechazó la viabilidad de un juicio político en este momento. “No procede, pero al final de cuentas la raja política la están generando de manera permanente”, concluyó.

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MSL