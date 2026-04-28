Maru confirma que está bajo indagatoria

LA GOBERNADORA de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que se encuentra bajo investigación por el caso de la presunta intervención ilegal de dos agentes estadounidenses en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, por lo que, por el momento, no puede hacer declaraciones al respecto.

En declaraciones a la prensa a su llegada al Palacio de Gobierno del estado, la mandataria estatal evadió proporcionar mayor información sobre este hecho y de las posibles responsabilidades de su gabinete.

Únicamente emitió un mensaje a los habitantes del estado, a quienes aseguró que se ha conducido con apego a lo que dictan las leyes, de manera transparente y haciendo frente a la delincuencia.

“Mira, no puedo ahorita hablarles de nada, estamos bajo investigación. Yo solamente quiero decirles a ustedes y a todos los chihuahuenses que tienen una gobernadora que, bajo los hechos, no bajo los dichos, ha gobernado con total transparencia, apegada al Estado de derecho y, sobre todo, combatiendo este flagelo tan, pues, tan grave que realmente abate y daña a todos los mexicanos”, declaró.

El Tip: La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, desmintió que se haya cancelado la reunión de hoy con legisladores.

Además, Campos Galván aseguró que mantendrá las acciones para combatir al crimen organizado en la entidad.

“En este caso, los chihuahuenses tienen una gobernadora que seguirá fuerte, combatiendo el narcotráfico, trabajando para combatir la delincuencia, y que no están solos, no están solos”, dijo.

También se abstuvo de aclarar si el caso derivará en algún cambio dentro de su gabinete, en referencia a las declaraciones con las que el propio secretario de seguridad Pública, Gilberto Loya, admitió que dicho operativo se dio en un marco de colaboración que la entidad estableció con el extranjero.

Sin embargo, dicha declaración se dio horas antes de que César Jáuregui presentara su renuncia a la Fiscalía General del Estado, al asumir la responsabilidad por el polémico operativo.