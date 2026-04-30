Bloque de mandos disputa control del CJNG tras caída de El Jardinero

La captura de Audias “N”, alias El Jardinero, reconfiguró el mapa interno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y confirmó un escenario que ya delineaban reportes de inteligencia: la sucesión de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no responde a una sola figura, sino a un bloque de mandos con poder diferenciado.

Incluso el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acotó el alcance de esta detención al señalar que El Jardinero no concentraba el liderazgo absoluto dentro del CJNG. “Él era uno de los otros mandos que se encuentran al frente del cártel”, afirmó, al subrayar que la organización opera sin una jefatura única y con varias figuras capaces de sostener la operación.

El Dato: Entre los posibles sucesores de El Mencho también figura Heraclio Guerrero, El Tío Lako, coordinador de esquemas de huachicol y con poder regional en Michoacán.

Desde una lectura estratégica, la especialista en seguridad Miriam Campos Blanchet advirtió que estos golpes buscan debilitar la estructura, pero enfrentan límites claros. “La captura de mandos relevantes afecta la operación en el corto plazo, pero el CJNG diseñó un modelo con jefaturas regionales que permite sustituir rápidamente a sus cuadros”, explicó. Ese esquema, añadió, impide que la organización colapse tras la caída de un solo líder.

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Aunque Audias “N” figuraba como uno de los perfiles con mayor margen de crecimiento dentro del grupo debido a su control territorial, recursos y capacidad de movilización, que lo colocaban como un operador con estructura propia, otros nombres le siguen en la lista debido al peso que concentra en distintas áreas operativas del cártel.

El primero es Juan Carlos Valencia González, identificado como hijastro de El Mencho. Su perfil representa la línea de continuidad familiar, un factor que suele incidir en la legitimidad interna de este tipo de organizaciones. Aunque no figura como un operador visible en campo, su cercanía con el núcleo histórico del cártel lo coloca en una posición de influencia en la toma de decisiones.

NUEVO ORDEN ı Foto: Especial

Campos Blanchet detalló que su peso va más allá del parentesco. Señaló que El 03 cuenta con un “linaje criminal de oro”, una condición que le otorga reconocimiento dentro de la estructura y capacidad de interlocución con distintos mandos. Ese mismo capital simbólico, añadió, se combina con la lógica de jefaturas regionales que caracteriza al CJNG, donde el respaldo familiar puede funcionar como eje de cohesión en escenarios de disputa.

Valencia González también ha sido señalado por medios estadounidenses como un posible líder actual de la agrupación criminal, una lectura que refleja la atención internacional sobre su figura ante un eventual reacomodo en la cúpula del grupo.

Sobre Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, la especialista en seguridad Miriam Campos Blanchet trazó un perfil más operativo que simbólico dentro del CJNG.

Explicó que se trata de un mando con experiencia en coordinación de células y logística, con capacidad para sostener la operación en territorio.

“No tiene el peso del linaje, pero sí el control de estructuras que hacen funcionar al cártel en el día a día”, señaló.

La experta agregó que su fortaleza radica en la articulación de redes locales y en la ejecución de actividades clave, lo que lo convierte en una pieza relevante en escenarios de reacomodo interno. Bajo esa lógica, advirtió que perfiles como el suyo pueden ganar influencia en momentos de transición, ya que “son los que mantienen la operación activa mientras se define el equilibrio de poder en la cúpula”.

Sobre Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R, la especialista perfiló a un mando cuyo peso radica en la capacidad de fuego y el control de grupos armados. Explicó que su influencia se construye desde la coerción y el dominio territorial. “Es un perfil que impone control a través del fuego; su poder viene de la estructura armada que puede movilizar en una disputa interna”, apuntó.

Campos Blanchet sostuvo que la estructura descentralizada funciona como un sistema de amortiguamiento. “No hay una cabeza única que, al caer, desarticule todo. Hay nodos con autonomía que mantienen las actividades en distintas regiones”, detalló. Bajo esa lógica, perfiles como El Doble R o El Sapo podrían ganar terreno en lo operativo, mientras figuras como El 03 tendrían margen para influir en decisiones estratégicas.

La experta identificó señales de desgaste que antes no se observaban. “Estos golpes acumulados sí comienzan a generar estragos. La organización ya no responde con la misma capacidad de reacción inmediata que mostró en otros momentos”, dijo. Esa diferencia, apuntó, refleja tensiones internas y ajustes en la cadena de mando.

Transportistas, escépticos sobre seguridad

› Por Yulia Bonilla

DAVID ESTÉVEZ, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), consideró que la captura de Audias “N”, alias El Jardinero, señalado como líder de una red de extorsión en varias entidades del país, no significa una acción concreta para la seguridad en las carreteras, de la que se podrá hablar hasta ver realmente los resultados.

El criminal fue capturado tras un megaoperativo esta semana y es identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para encargarse del control de varias carreteras e incidir en el traslado de mercancías a través de autotransporte, de combustible y carga comercial.

Sin embargo, su detención no es vista por parte del sector transportista como una acción que brinde certidumbre de manera inmediata.

El Tip: Líderes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) denunciaron agresiones directas al sector en Hidalgo.

El líder de la ANTAC señaló que, como transportistas, no tienen identificados a los líderes delincuenciales que se encargan de extorsionarlos, asaltarlos e incluso asesinarlos en las carreteras, por lo que no se puede asegurar que la detención de el criminal significa que el problema haya acabado.

“Cuando veamos reflejado que haya seguridad en carretera, certidumbre para trabajar, pues lo que podríamos decir es que ahora sí las autoridades están trabajando”, declaró en entrevista.

Además, comentó que la captura de criminales dedicados a delinquir en las carreteras no acaba con el problema, debido a que delitos como la extorsión también son cometidos por autoridades; por ejemplo, en los retenes.

En imagen de archivo, transportistas pertenecientes a la ANTAC se manifiestan para exigir seguridad en carreteras ı Foto: Cuartoscuro

“Hasta que veamos realmente este cumplimiento de los acuerdos de que van a dar más seguridad, de certidumbre para trabajar, cuando quiten a los estacionadores, policías municipales (que extorsionan), en diferentes estados, en carreteras, pues también vamos a agradecerlo. Que, por cierto, yo no sé por qué no nos los han quitado. Habían dicho que eso lo quitaban en medio minuto. Ya han pasado cinco meses, vamos para seis meses. No vemos claro nada en este tema”, reclamó.

A la par, aseguró que persiste la participación de criminales que se hacen pasar por elementos de seguridad para detener a los conductores con supuestos retenes en las carreteras, sin que las verdaderas autoridades, como la Guardia Nacional (GN), intervengan en caso de identificar estas prácticas.

“Ya les hemos señalado con precisión esos retenes que suben a las carreteras federales nuevamente para presionar y que no son Guardia Nacional. A lo mejor algunos son solapados por Guardia Nacional, porque allí están los delincuentes estos que se suben a robar y a 200 metros está Guardia Nacional y no les dicen nada”, dijo.