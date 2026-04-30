El PAN denuncia una persecución “político-electoral”

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ayer, en entrevista con medios.

LA DIPUTADA federal del PAN y presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al tiempo que calificó como “un tema político-electoral y poco sensato” las solicitudes de juicio político impulsadas desde el Senado por legisladores de Morena.

En conferencia de prensa, destacó su cercanía con la mandataria estatal, a quien describió como una mujer “inteligente, trabajadora y echada para adelante”, además de reconocer su desempeño al frente del gobierno estatal.

“Es una gran gobernadora, ha demostrado cómo se pueden hacer programas específicos para mejorar la vida de los ciudadanos”, señaló, al referirse también al plan estatal de salud Medi Chihuahua.

El Tip: La legisladora indicó que lo más importante es atacar al crimen organizado, y que todos los servidores deberían tener como prioridad darles seguridad y paz a los mexicanos.

Con relación al caso del presunto narcolaboratorio localizado en la entidad, la diputada consideró como lamentable que, de acuerdo con versiones locales, no se haya informado oportunamente a la gobernadora sobre los hechos. “Quienes tenían información debían habérsela proporcionado. Esta lógica de no informar a un titular es muy lamentable”, subrayó.

Asimismo, enfatizó que el debate político ha dejado en segundo plano el tema central: el combate a la delincuencia organizada. En ese sentido, sostuvo que la prioridad de todos los servidores públicos debe ser garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Lo más importante es atacar al crimen organizado y darle paz a los mexicanos. Si una gobernadora trabaja para eso, merece reconocimiento”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que prospere un juicio político en la Cámara de Diputados, la legisladora pidió no adelantarse y contar primero con información completa sobre lo ocurrido. “No adelantemos vísperas, hay que saber exactamente qué pasó”, indicó.

La diputada lamentó las pérdidas humanas derivadas de los hechos recientes, tanto de mexicanos como extranjeros, y reiteró que la seguridad debe ser el eje principal de la agenda pública en el país.